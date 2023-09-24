Жалобы на сердце и отъезд из Москвы: куда пропал Никита Михалков

Мэтр стал появляться на публике крайне редко

В июне российский киномэтр Никита Михалков оказался в больнице. Режиссер стал редко появляться на светских мероприятиях, а затем появилась информация, что он покинул Москву.

Летом артист находился в хирургическом отделении из-за сложных нарушений сердечного ритма – жаловался на перебои в работе сердца и одышку. Информацию опровергла представитель Никиты Сергеевича Ирина Мячина. Жена Татьяна также утверждала, что в действительности мэтр проходил проверку в больнице.

Впрочем, ситуации предшествовали два серьезных случая. В начале года, еще в новогодние каникулы Михалкова госпитализировали. Медики диагностировали ему двустороннюю пневмонию, заподозрив коронавирусную инфекцию, однако тест показал отрицательный результат. А четыре дня спустя Михалков оказался в реанимационном отделении.

В тот момент, кстати, режиссер утверждал, что все домыслы медиа о его здоровье – абсолютная ерунда.

В конце января пациента выписали, и он сообщил, что готовится к съемкам новых выпусков "Бесогона". Летом съездил в Нижний Новгород на представление спектакля – очевидцы утверждали, что ходил без трости. Хотя за четыре года до этого пользовался тростью при ходьбе (у режиссера появилась хромота из-за операций на ногах).

Кстати, уже на более поздних мероприятиях мэтра видели с тростью в руках с хромающей походкой.