Жалобы на сердце и отъезд из Москвы: куда пропал Никита Михалков

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В июне российский киномэтр Никита Михалков оказался в больнице. Режиссер стал редко появляться на светских мероприятиях, а затем появилась информация, что он покинул Москву.
Летом артист находился в хирургическом отделении из-за сложных нарушений сердечного ритма – жаловался на перебои в работе сердца и одышку. Информацию опровергла представитель Никиты Сергеевича Ирина Мячина. Жена Татьяна также утверждала, что в действительности мэтр проходил проверку в больнице.
Впрочем, ситуации предшествовали два серьезных случая. В начале года, еще в новогодние каникулы Михалкова госпитализировали. Медики диагностировали ему двустороннюю пневмонию, заподозрив коронавирусную инфекцию, однако тест показал отрицательный результат. А четыре дня спустя Михалков оказался в реанимационном отделении.
В тот момент, кстати, режиссер утверждал, что все домыслы медиа о его здоровье – абсолютная ерунда.
В конце января пациента выписали, и он сообщил, что готовится к съемкам новых выпусков "Бесогона". Летом съездил в Нижний Новгород на представление спектакля – очевидцы утверждали, что ходил без трости. Хотя за четыре года до этого пользовался тростью при ходьбе (у режиссера появилась хромота из-за операций на ногах).
Кстати, уже на более поздних мероприятиях мэтра видели с тростью в руках с хромающей походкой.
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