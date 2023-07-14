С трудом передвигается: пропавший после болезни Михалков впервые вышел в свет

С трудом передвигается: пропавший после болезни Михалков впервые вышел в свет
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники переживают за здоровье режиссера

Зимой прославленного режиссера одолела довольно страшная для человека в его возрасте болезнь. Больше недели он пробыл в больнице с пневмонией. Вся Россия молилась за выздоровление мэтра, вместе с тем разные врачи в разговоре с журналистами делали неутешительные прогнозы. К счастью, Никита Михалков выздоровел и был выписан из больницы. 

После болезни режиссер стал менее активным и буквально пропал из поля зрения поклонников. Оставалось только догадываться, где находится создатель знаменитой картины "Солнечный удар" и как он себя чувствует. А на этом фоне слухи о проблемах со здоровьем у мэтра продолжали появляться. Но его вчерашнее появление на публике впервые за несколько месяцев внесло ясность. 

Никита Михалков посетил закрытие кинофестиваля "Горький fest – 2023". Правда, по красной дорожке режиссер с трудом передвигался. Помогать себе ему пришлось тростью. Конечно, от этой картины фанатам стало тревожно. Но переживать за здоровье звезды заставило другое – одна фраза, сказанная со сцены. 

"Думал, буду отдыхать, выпивать, а заставили говорить", – произнес Никита Михалков. 

Фото: социальные сети фестиваля "Горький fest – 2023"

На просторах Интернета пользователи забили тревогу: мол, режиссер не в том возрасте и состоянии, чтобы позволять себе употреблять спиртное. В целом же публика заметила, что мэтр выглядит бодрым и веселым. Так что, новости об очередных проблемах со здоровьем Никиты Михалкова наверняка оказались слухами. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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