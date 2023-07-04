"Узнал о его существовании": Михалков ответил на публичные унижения эстонца Кяро

"Узнал о его существовании": Михалков ответил на публичные унижения эстонца Кяро
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Режиссер прокомментировал нелестное высказывание актера

Скандалы в мире шоу-бизнеса – обычное дело. Многие знаменитые пары и друзья любят выяснять отношения прямо на глазах у публики, что уж говорить о тех, кого связывают исключительно рабочие отношения. Накануне подобное произошло со звездой сериала "Эпидемия" Кириллом Кяро и знаменитым режиссером Никитой Михалковым.

В новом интервью актер позволил себе нелестные высказывания в адрес нескольких известных кинодеятелей. Кирилл Кяро рассказал, что в свое время у него была возможность поработать с Кареном Шахназаровым, однако он от нее без сожаления отказался. По словам артиста, его оттолкнул тот факт, что в команде постановщика царит атмосфера "церемониала".

Кроме того, Кирилл Кяро публично унизил Никиту Михалкова. Актер заявил, что не стал бы работать с режиссером, потому что якобы уже не научится у него ничему новому. Постановщик не смог проигнорировать высказывание артиста и дал понять, что не видит в этом для себя никакого упущения. Более того, Михалков намекнул, что до сегодняшнего дня даже и не знал о существовании актера.

"С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании", – ответил публично унизившему его Кяро Михалков.

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Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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