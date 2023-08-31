Спустя два месяца тишины: пропавший Михалков выступил с заявлением

Поклонники сильно переживали из-за исчезновения режиссера

Именитый российский режиссер Никита Михалков пользуется бесконечной любовью и уважением зрителей. Публика внимательно следит за жизнью пожилого мэтра. Многих сильно обеспокоило внезапное исчезновение кумира. Артист публично не проявлялся с начала июня, что вызвало определенную тревогу среди его фанатов. К счастью, с Никитой Сергеевичем все в порядке.



Артист наконец-то объявился. В социальных сетях появилось новое обращение от Михалкова. Кинорежиссер рассказал, что уже в ближайшее время его аудитория сможет насладиться новым выпуском популярной аналитической телепередачи "Бесогон".



В комментариях люди вздохнули с облегчением. Многие написали, что очень рады снова слышать и читать любимого кинорежиссера. Другие предположили, что Михалков на лето ушел в отпуск, поэтому о нем ничего не было слышно. Россияне пожелали Михалкову крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Класс! Волновались, почему так долго нет передач", "Ура, ждем с нетерпением!", "Никита Сергеевич, с возвращением из отпуска!", – пишут выдохнувшие с облегчением фанаты Михалкова.

К слову, недавно известная артистка рассказала о конфликте с Михалковым.

