Назвал овцой: известная артистка рассказала о ссоре с Михалковым

Назвал овцой: известная артистка рассказала о ссоре с Михалковым
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скандал разразился на всю страну

Пожалуй, звезду Comedy Woman Наталью Медведеву смело можно назвать одной из самых нескандальных российских знаменитостей. Однако и ее карьера в своем время оказалась запятнана громкими разборками. 

В 2013 году, выступая на сцене женского юмористического шоу, артистка пошутила о Герое Советского Союза генерале Дмитрии Карбышеве. Несмотря на то, что выпуск вышел в эфир незадолго до 68-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, на неудачный выбор темы для юмора никто не обратил внимания. Но все изменилось спустя несколько лет, когда о случившемся вдруг решил высказаться Никита Михалков.

В 2019 году режиссер жестко высказался об участницах Comedy Woman в одном из выпусков своей авторской программы на YouTube. Никита Михалков назвал Наталью Медведеву и ее коллег "овцами" и раскритиковал ту самую шутку. Вскоре артистка принесла извинения за сказанное в рамках шоу и объяснила, что не сама придумывает будущие номера.

Со временем шумиха утихла, и про скандал все забыли. Однако теперь звезде Comedy Woman вновь задали вопрос о том, что случилось несколько лет назад. Медведева рассказала о ссоре с Михалковым в интервью и поделилась, что ей было очень нелегко справиться с потоком критики в свою сторону.

Также артистка призналась, что автором той злополучной шутки был Александр Гудков. По ее словам, после скандала они с экс-коллегой не поднимали эту тему. Кроме того, у Медведевой есть догадки, что скандал мог быть раздут специально. Ведь это была первая и пока последняя настолько громкая история в ее карьере.

"Это случилось не просто так, а сразу после интервью с Манучаровым. Может быть, там что-то кому-то не понравилось", – предположила знаменитость.

Ранее "Утро.ру" писало, что Наталья Медведева рассказала о закулисье Comedy Woman. Актриса призналась, что за закрытыми дверями шоу царила не совсем здоровая атмосфера.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС
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Источник: PROжизнь ✓ Надежный источник
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