Поссорилась с руководством: почему Бабкина резко ушла с работы

Поссорилась с руководством: почему Бабкина резко ушла с работы
Фото: кадр "Модный приговор", Первый канал
Знаменитость впервые раскрыла подробности

В одном из недавних интервью Надежда Бабкина рассказала подробности, как уходила с работы на "Первом канале". По ее словам, для телевизионного руководства это стало сюрпризом.

Артистка вспомнила, что отдала каналу 12 лет своей жизни, но в какой-то момент потребность в ней пропала, и пришлось полтора года сидеть без работы. Решение о переходе на другое место она приняла самостоятельно.

"Я ни с кем не скандалила", – отметила Бабкина.

Однако руководство "Первого" осталось не в восторге от потери ведущей. После того, как новости о переходе певицы на другой проект появились в публичном пространстве, продюсеры срочно связались с ней по телефону. Они были возмущены тем, что знаменитость не попросила у них разрешения поработать в другом месте. Бабкина, в свою очередь, указала им, что никакого контракта с телеканалом не подписывала, поэтому имеет право делать то, что посчитает нужным.

С тех пор на "Первом канале" больше не намерены давать Надежде Бабкиной работу, да и сама артистка в ней не нуждается, поскольку теперь ведет шоу на телеканале НТВ.

Источник: YouTube
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