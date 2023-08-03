"Была звездой, ей и осталась": Михалков не может прийти в себя после смерти Мирошниченко

Кинорежиссер в шоке от великой потери

Российский киномэтр Никита Михалков пришел в шок после новости о кончине актрисы Ирины Мирошниченко, заявив, что скончался человек кристальной чистоты. Покойная, по словам режиссера, смогла оградить себе от сплетен, которые разъедают человека и его дело, а также публичности.

Мирошниченко, добавил кинорежиссер, была выше всяких "злых глаз" и тех, кто распускает за спиной слухи. Вместе с тем Михалков заметил, что не может судить, смогла ли актриса испытать то самое счастье каждой женщины – однако счастье в актерском деле ей, безусловно, было заслужено и доступно.

"С момента, как ее звезда зажглась, она никогда не меркла. Была звездой, она ею и осталась", – высказался шокированный Михалков.

Режиссер уверен, что публика запомнит покойную талантливой и обворожительной, очень энергичной и вдохновляющей актрисой, которая внеса свой вклад в отечественный кинематограф – такой ее охарактеризовала и актриса Лариса Лужина, отмечает "Пятый канал".

Ради своего дела Мирошниченко жертвовала семьей и материнством. Человек ярко и страстно горел любимым делом в жизни – едва ли Мирошниченко можно было отнести к тем, кто не является фанатом собственной работы.

Напомним, Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. В больнице у актрисы остановилось сердце – на койке звезда оказалась из-за гриппа. Актриса ушла из жизни в бессознательном состоянии.