Набросился с криками и оружием: на Михалкова напал мужчина

Пенсионер отбивался как мог

77-летний российский кинорежиссер и актер Никита Михалков стал гораздо реже выходить на театральную сцену. В последнее время здоровье слегка подводит его. Прошлым летом он пропал из поля зрения, Поговаривали, что его беспокоит больная нога. На фестивале "Горький fest – 2023" Михалков приехал с тростью и хромал.

Кроме того, после ковида режиссер, как и многие люди, стал выглядеть гораздо старше. Он начал быстрее уставать и медленнее говорить. Ходили даже слухи о том, что у него проблемы с сердцем.

Из-за того, что Михалков стал все реже появляться на сцене, каждый его выход в спектаклях с восторгом воспринимается зрителями.

Одним из последних выступлений Никиты Михалкова стала его постановка "12" на сцене Театра сатиры. В Сети появился фрагмент видео с его участием. На кадрах на режиссера прямо на сцене набрасывается с криками молодой человек с оружием, но режиссер не теряется и быстро скручивает хулигана. Мэтр удивил поклонников и показал, что еще способен на многое.

Пользователи Сети восхитились энергичностью и быстротой реакции Михалкова. Они признали, что режиссер вовсе не выглядит дряхлым стариком.