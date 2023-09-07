Набросился с криками и оружием: на Михалкова напал мужчина

Набросился с криками и оружием: на Михалкова напал мужчина
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey/ news.ru/ Globallookpress.com
Пенсионер отбивался как мог

77-летний российский кинорежиссер и актер Никита Михалков стал гораздо реже выходить на театральную сцену. В последнее время здоровье слегка подводит его. Прошлым летом он пропал из поля зрения, Поговаривали, что его беспокоит больная нога. На фестивале "Горький fest – 2023" Михалков приехал с тростью и хромал.

Кроме того, после ковида режиссер, как и многие люди, стал выглядеть гораздо старше. Он начал быстрее уставать и медленнее говорить. Ходили даже слухи о том, что у него проблемы с сердцем. 

Из-за того, что Михалков стал все реже появляться на сцене, каждый его выход в спектаклях с восторгом воспринимается зрителями. 

Одним из последних выступлений Никиты Михалкова стала его постановка "12" на сцене Театра сатиры. В Сети появился фрагмент видео с его участием. На кадрах на режиссера прямо на сцене набрасывается с криками молодой человек с оружием, но режиссер не теряется и быстро скручивает хулигана. Мэтр удивил поклонников и показал, что еще способен на многое. 

Пользователи Сети восхитились энергичностью и быстротой реакции Михалкова. Они признали, что режиссер вовсе не выглядит дряхлым стариком. 

Фоторепортаж
Утомленный Михалков пожелал наградить президента
ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС
ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС ФОТО: ИТАР-ТАСС +
Источник: НеМалахов • Требует проверки
По теме

Россия придумала способ "раздавить" экономику Запада

Ей помогает еще одно государство

НАТО в панике после удара России возле границы с альянсом

Расследование инцидента продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей