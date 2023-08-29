Стал инвалидом: российский режиссер в результате боевых действий потерял ногу

Стал инвалидом: российский режиссер в результате боевых действий потерял ногу
Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спасением стала только новокаиновая блокада

Режиссер фильмов "А зори здесь тихие" и "Доживем до понедельника" Станислав Ростоцкий в годы Великой Отечественной служил в звании гвардии рядового в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Участвовал в боях, пройдя путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно, а корпус закончил войну в Праге.

11 февраля 1944 года он получил тяжелое ранение в сражении под Дубно. "По мне танк проехал… Жив я остался только благодаря друзьям и тому, что вот нижняя часть тела провалилась в окопчик. Поэтому была разрушена только нога и грудная клетка. И рука была оторвана. Я был абсолютно беспомощный, и молодцы ребята, что отняли у меня пистолет. Потому что, если бы они не отняли, то я бы, наверное, застрелился", – рассказывал позже он.

В итоге из-за развившейся гангрены ему ампутировали ногу ниже колена, и всю оставшуюся жизнь он носил протез. При этом вел активный образ жизни.

"Ростоцкий ходил на съемках "...А зори здесь тихие" с нами по болотам, а потом мы узнали, что он на новокаиновой блокаде и протез уже не налезал на его распухшее колено", – рассказала "Утро.ру" на Открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел" актриса Ольга Остроумова. 

По признанию звезды театра и кино, она, как и многие, даже не догадывалась о том, что у Ростоцкого был протез и он работает, превозмогая страшную боль.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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