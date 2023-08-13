Гибель брата подкосила: перед смертью режиссер Джимбинова замкнулась из-за трагедии

Женщина так и не смогла прийти в себя

Режиссер Светлана Джимбинова умерла, предположительно, в начале 2022 года. Судмедэксперты так и не установили точную дату смерти звезды, ведь ее тело нашли в квартире только спустя два года. Страшную находку обнаружили на днях в доме на юго-западе Москвы.

Как так получилось, что гниющее тело режиссера пролежало два года в закрытой квартире, не понятно до сих пор. Но как выяснилось, Джимбинова является богатой наследницей, и ее даже никто не искал.

Джимбиновна стала затворницей из-за того, что ее подкосила смерть брата Станислава в 2016 году. Трагедию она приняла слишком близко к сердцу и никак не могла прийти в себя. Ее брат был известным литературоведом и языковедом. Режиссер подозревала, что его могли убить.

Первыми, кто почуял неладное, стали соседи. Причем не по каким-то признакам, а просто давно не виделись. Кроме того, они заметили, что ее почтовый ящик не опустошается. В итоге соседи вызвали полицию, а правоохранители уже вскрыли дверь в квартиру бывшей постановщицы спектаклей театра Вахтангова.

Стоит отметить, что в последние годы жизни Светлана Джимбинова вела затворнический образ жизни. Вероятно поэтому ее хватились не сразу. Как стало известно, в собственности у режиссера было три квартиры и старинные вещи.

Светлана Джимбинова родилась в 1940 году уже в Москве, окончила режиссерский факультет ГИТИС. После выпуска она поставила спектакль в театре Элисты, затем вернулась в Москву работать в театр имени Вахтангова.