Сын подтвердил смерть Наталии Королевой

Прощание с дочерью легендарного конструктора пройдет 15 августа

Наталию Королеву все знали и любили, и несмотря на то, что она прожила яркую и насыщенную жизнь, ее смерть стала шоком для миллионов россиян. Такие потери всегда надолго оставляют след в памяти и становятся невосполнимыми.

Наталия Королева – дочь основоположника советской пилотируемой космонавтики Сергея Королева – умерла в субботу 12 августа на 89-м году жизни. В беседе с ТАСС координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева сообщила, что сыновья подтвердили информацию о смерти женщины. В телеграм-канале "Госкорпорация Роскосмос" выразила глубокие соболезнования семье Королевой в связи с горькой утратой.

Королева появилась на свет 10 апреля 1935 года. Она не пошла по стопам звездного родителя и выбрала для себя профессию врача. Женщина добилась в своей сфере больших высот и стала доктором медицинских наук. После себя она оставила много последователей, которые привержены ее методам и убеждениям в медицине.

Королева трудилась на протяжении долгих лет в Московской городской клинической больнице имени Боткина, а также в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, Московской медицинской академии имени Сеченова.

Конечно, Королева не могла обойти вниманием своего звездного отца, заслуги которого перед отечеством поражали умы миллионов людей. Сергей Королев делал великие дела для практической космонавтики. О своем знаменитом отце Наталья Королева написала множество биографичных книг и являлась членом Союза писателей, а также академиком Академии космонавтики имени Циолковского.

В подмосковном Королеве, названном в честь отца Натальи Сергеевны, она была почетным гражданином. Прощание с Наталией Королевой пройдет 15 августа.