Боярский и Абдулов довели известного режиссера до запоя

Боярский и Абдулов довели известного режиссера до запоя
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Создателю фильма пришлось принять важное решение

Любимый многими фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" является культовой картиной в российском кинематографе. Многие актеры получили широкую известность как раз после выхода ленты на экраны. Один из них – Михаил Боярский, который сыграл роль Д’Артаньяна.

Но мало кто знает, что изначально главная роль досталась Александру Абдулову, на которого уже были сшиты все костюмы. После нескольких репетиций руководитель "Кинопанорамы" познакомила режиссера с Михаилом Боярским. Георгий Юнгвальд-Хилькевич увидел в его лице того самого героя из романов Александра Дюма.

Именно тогда на плечи режиссера "Трех мушкетеров" упал тяжелый груз ответственности. Он понимал, что решение о замене Александра Абдулова испортит их взаимоотношения, поэтому Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил отсрочить свое решение уходом в запой. Получается, два актера, сами того не подозревая, довели его до бутылки.

"Объявить о своем решении было сложно, потому что я считал Сашу своим другом. Поэтому я ушел на пару недель в запой", – вспомнил режиссер.

Однако признаться самому у него не получилось. В итоге слухи распространились быстрее. Несмотря на произошедшее, Александр Абдулов вел себя уважительно по отношению к другу, но режиссер все равно понимал, что замена его Михаилом Боярским сильно ударила по актеру.

"Меня терзала совесть, потому что я понимал, что нанес тогда Саше страшный удар", – сожалеет Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Раннее "Утро.ру" писало, что Михаил Боярский шокировал поклонников высказываниями по отношению к жене.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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