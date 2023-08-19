Какая низость: Боярский одной фразой скомпрометировал жену

Поклонники шокированы поведением артиста

Для многих Михаил Боярский – настоящий кумир юности. Этот выдающийся советский актер сыграл в бесчисленном количестве шедевров отечественного кинематографа. Романтический образ мушкетера Д’Артаньяна и другие роли Боярского навсегда сделали его любимцем публики. Однако отношение звезды к собственной супруге заставило многих разочароваться.



В свое время Михаилу очень повезло, он сумел отхватить в жены одну из самых красивых советских артисток Ларису Луппиан. В итоге артисты прожили в браке уже почти полвека. К сожалению, дерзкий на язык Боярский частенько грубил любимой женщине, сам того не замечая. Во многих интервью поклонники слышали фразы, которые были бы обидны любой представительнице прекрасного пола.



Однажды Боярский превзошел сам себя. В прессе давно ходили слухи о том, что Михаил не был верен Ларисе. Его дерзкое заявление в беседе с журналистами для многих стало подтверждением неприятных сплетен. Боярский одной фразой скомпрометировал супругу.

"Когда живешь с одной и той же женщиной год, пять, десять лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект", – заявил артист.

Это сильно разочаровало поклонников:

"Такой низости от Михаила не ожидала", – пишут в социальных сетях.

К слову, ранее в интернет-пространстве обсуждали откровенную фотографию внучки Боярского, которая обтянула огромный бюст тесным платьем.

