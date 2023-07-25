Грандиозный скандал: известный актер раскрыл детали поездки Боярского во Львов

Смирнитский рассказал, чем обернулся рабочий визит на Украину

Нельзя сказать, что Михаил Боярский входит в число звезд, которые охотно откровенничают с публикой. Несмотря на это, его смело можно назвать любимцем публики. За творчеством и личной судьбой народного артиста уже не один десяток лет с интересом наблюдает вся страна. К счастью, яркими, а порой и скандальными историями из прошлого актера щедро делятся его коллеги по цеху.

Накануне своими воспоминаниями о дружбе с Михаилом Боярском поделился знаменитый артист и его коллега по фильму "Д’Артаньян и три мушкетера" Валентин Смирнитский. Он принял участие в новом выпуске шоу "Жизнь и судьба", посвященном 45-летию картины, и вспомнил необычную историю знакомства с актером в беседе с Борисом Корчевниковым.

Смирнитский и Боярский встретились во время съемок, состоявшихся на территории Украины. По словам артиста, судьбоносное знакомство обернулось грандиозным скандалом с вышестоящим руководством. Валентин Георгиевич рассказал, что в тот день часть актерского состава сильно поругалась с директором, который поселил команду не в тот отель. При этом исполнитель роли Д`Артаньяна в конфликте не участвовал и отмалчивался в сторонке.

"Боярский был младше нас, еще не такой популярный, при этом присутствовал, и на него это произвело огромное впечатление", – раскрыл детали поездки Боярского во Львов Смирнитский.



Ранее в Сети обсуждали предположительно тайное жилье Михаила Боярского. Кадры квартиры, в которой, судя по всему, актер любит в уединении проводить время, ужаснули некоторых фанатов.