Улетел первым рейсом: Боярский бросил семью посреди ночи

Актера ничто не могло остановить

Российский актер Михаил Боярский последние несколько лет мало снимается в кино, так как считает предлагаемые ему роли неинтересными. Актер живет в Санкт-Петербурге и владеет там восьмикомнатной квартирой на Мойке. И хотя сам актер и вся его семья живут в Санкт-Петербурге, он часто бывает в Москве ради встреч с друзьями.

Новые знакомства и теплая дружба завязались у Боярского еще на съемках "Трех мушкетеров". Там он сблизился со многими коллегами, среди которых был Валентин Смирнитский, сыгравший Портоса.

В те времена Михаил Боярский был легок на подъем и мог сорваться куда угодно в любой момент при желании. Об этом Валентин Смирнитский рассказал в одном из интервью.



Однажды на посиделках в гостях у художника Николая Серебрякова приятели позвонили Михаилу Боярскому примерно за час до полуночи. Друзья сообщили, что прекрасно проводят время, и коллега позавидовал им.

Каково же было удивление актеров, когда через три часа они увидели на пороге квартиры художника самого Михаила Боярского! Оказалось, что актер, недолго думая, бросил семью и первым же рейсом вылетел из Петербурга в Москву к друзьям.