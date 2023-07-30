Улетел первым рейсом: Боярский бросил семью посреди ночи

Улетел первым рейсом: Боярский бросил семью посреди ночи
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актера ничто не могло остановить

Российский актер Михаил Боярский последние несколько лет мало снимается в кино, так как считает предлагаемые ему роли неинтересными. Актер живет в Санкт-Петербурге и владеет там восьмикомнатной квартирой на Мойке. И хотя сам актер и вся его семья живут в Санкт-Петербурге, он часто бывает в Москве ради встреч с друзьями.

Новые знакомства и теплая дружба завязались у Боярского еще на съемках "Трех мушкетеров". Там он сблизился со многими коллегами, среди которых был Валентин Смирнитский, сыгравший Портоса.

В те времена Михаил Боярский был легок на подъем и мог сорваться куда угодно в любой момент при желании. Об этом Валентин Смирнитский рассказал в одном из интервью.

Однажды на посиделках в гостях у художника Николая Серебрякова приятели позвонили Михаилу Боярскому примерно за час до полуночи. Друзья сообщили, что прекрасно проводят время, и коллега позавидовал им. 

Каково же было удивление актеров, когда через три часа они увидели на пороге квартиры художника самого Михаила Боярского! Оказалось, что актер, недолго думая, бросил семью и первым же рейсом вылетел из Петербурга в Москву к друзьям.

Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
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