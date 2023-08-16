Внучка Боярского обтянула огромный бюст тесным платьем - фото

Внучка Боярского обтянула огромный бюст тесным платьем - фото
Екатерина Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Откровенные снимки девушки взбудоражили народ

Екатерина Боярская – старшая внучка знаменитого артиста Михаила Боярского. Несмотря на то, что девушка не пошла по стопам знаменитого деда, в свои 24 года она достаточно популярна. И причина не только в том, что красотка активно осваивает сферу шоу-бизнеса и пробует строить карьеру певицы.

Екатерину Боярскую часто называют самой эпатажной представительницей звездной семьи. Девушка унаследовала прекрасные гены, и не стесняется хвастаться тем, чем ее одарила природа. Так, в социальных сетях внучки Боярского часто появляются кадры, на которых она предстает в самом смелом виде.

Накануне в блоге Екатерины были опубликованы снимки с очередной фотосессии. Боярская выбрала для съемки довольно откровенный наряд и обтянула пышные формы коротеньким платьем розового цвета. Помимо глубокого декольте, внимание к бюсту девушки привлекает броская надпись "Baby". 

Дерзкий образ певицы дополнила сумочка в цвет наряду, а также темные очки, кулон в виде кролика-playboy и модные кроссовки. Начинающая артистка позировала перед камерой, лежа на покрывале среди травы. Новая фотосессия собрала море комплиментов и восхищений от фанатов.

Фото: соцсети

"Розовая барби", "Ну что за жаришка", "Я под гипнозом этой красоты", – оценили снимки поклонники в комментариях.

Ранее "Утро.ру" писало, что внучка Боярского огромной грудью чуть не порвала платье из латекса. В Сети появился видеоролик, на котором Екатерина зажигательно танцует в откровенном наряде.

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Лиза Боярская села за руль грузовика
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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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