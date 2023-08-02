Звезда "Трансформеров" в мокром платье свела с ума мужчин – откровенное фото

Звезда "Трансформеров" в мокром платье свела с ума мужчин – откровенное фото
Меган Фокс. Фото: Carlos Tischler/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Идеальные формы красотки заставили публику ахнуть

К счастью для многих интернет-пользователей, в эпоху активного развития социальных сетей у всех желающих появилась возможность бдительно следить за жизнью любимых кумиров. Сегодня сложно представить артистку, которая не пользуется социальными сетями. При этом многие именитые красавицы предпочитают наполнять свою ленту весьма горячим контентом.

Настоящий фурор в Сети произвели свежие фотографии зарубежной актрисы Меган Фокс. Звезда нашумевшего в свое время фильма "Трансформеры" остается в прекрасной форме, которую регулярно демонстрирует поклонникам. Изгибы тела жгучей красавицы заставили публику замереть от восторга.

Для того чтобы максимально повысить накал страстей, Меган решила сфотографироваться в мокром платье. Девушка надела соблазнительный наряд белого цвета и с удобством разместилась на пляже. Идеальная фигура Фокс порадовала ее поклонников.

Фото: соцсети

Разумеется, в комментариях к записи люди рассыпались в комплиментах. Артистке признаются в любви и самых горячих чувствах на многих языках. Внешность зарубежной звезды восхищает и российских пользователей.

Впрочем, и в нашей стране есть горячие красотки. Недавно зажигательный танец мокрой Ольги Бузовой взбудоражил социальные сети.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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