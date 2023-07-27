Климова подразнила народ соблазнительным снимком в белье

Климова подразнила народ соблазнительным снимком в белье
Екатерина Климова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
В блоге актрисы появился довольно откровенный кадр

В начале этого года Екатерина Климова отметила 45-й день рождения. Кроме того, она является матерью четверых детей. Однако глядя на роскошную фигуру и привлекательный внешний вид артистки, поверить в эти два факта нелегко.

Впрочем, поклонники не дают Климовой забывать о том, насколько хорошо ей удается выглядеть в своем возрасте. Каждый новый пост в социальных сетях актрисы собирает тысячи лайков и сотни комплиментов в комментариях. Последний снимок в блоге звезды не стал исключением.

Накануне Екатерина Климова подразнила народ новым соблазнительным фото. Знаменитость предстала на кадре в одном белье перед зеркалом и горой косметики. Актриса позировала перед камерой с готовой прической и макияжем, но без наряда. Ее формы прикрывал лишь кружевной бюстгальтер бежевого цвета.

Судя по всему, Климову запечатлели в гримерке во время подготовки к одному из выступлений. В описании к фото она объявила о закрытии театрального сезона и пообещала вернуться с новостями о новых спектаклях к осени. В комментариях поклонники поспешили осыпать звезду приятными словами. "Годы и дети только украсили, а не состарили", "Как всегда красотка", – написали пользователи.

Фото: соцсети

Ранее в Сеть попало откровенное фото Екатерины Климовой, снятое в постели. Знаменитость предстала на снимке при полном параде, прикрыв рукой декольте. 

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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