Климова подразнила народ соблазнительным снимком в белье

В блоге актрисы появился довольно откровенный кадр

В начале этого года Екатерина Климова отметила 45-й день рождения. Кроме того, она является матерью четверых детей. Однако глядя на роскошную фигуру и привлекательный внешний вид артистки, поверить в эти два факта нелегко.

Впрочем, поклонники не дают Климовой забывать о том, насколько хорошо ей удается выглядеть в своем возрасте. Каждый новый пост в социальных сетях актрисы собирает тысячи лайков и сотни комплиментов в комментариях. Последний снимок в блоге звезды не стал исключением.

Накануне Екатерина Климова подразнила народ новым соблазнительным фото. Знаменитость предстала на кадре в одном белье перед зеркалом и горой косметики. Актриса позировала перед камерой с готовой прической и макияжем, но без наряда. Ее формы прикрывал лишь кружевной бюстгальтер бежевого цвета.

Судя по всему, Климову запечатлели в гримерке во время подготовки к одному из выступлений. В описании к фото она объявила о закрытии театрального сезона и пообещала вернуться с новостями о новых спектаклях к осени. В комментариях поклонники поспешили осыпать звезду приятными словами. "Годы и дети только украсили, а не состарили", "Как всегда красотка", – написали пользователи.





Ранее в Сеть попало откровенное фото Екатерины Климовой, снятое в постели. Знаменитость предстала на снимке при полном параде, прикрыв рукой декольте.