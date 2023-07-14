Актриса побаловала подписчиков

Немало было сказано о красоте и привлекательности Екатерины Климовой. То ли дело в ее врожденной харизме, то ли в образе жизни и, может быть, проделываемых процедурах, однако мало кто может искренне поверить в то что женщине уже 45 лет, а является она матерью четырех детей.

Впрочем, свое привлекательность Екатерина осознает, поэтому регулярно делает своих подписчиков счастливее при помощи своих свежих фотографий. Вот и теперь откровенное фото Климовой в постели попало в Сеть стараниями самой же артистки.

На снимке, размещенном в личном блоге, Екатерина Климова при полном параде лежит на кровати и, кокетливо прикрывая рукой свое декольте, томно смотрит в камеру своими пронзающими насквозь глазами. Кадр со своей импровизированной фотосессии брюнетка подписала весьма забавно.

"Охраняю актерский вагончик "дорого"", – пошутила Климова.





К слову, это вполне мог быть вагончик Гоши Куценко, вместе с которым Екатерина Климова работает над одним из новых проектов. Накануне в ее личном блоге появился ролик, на котором брюнетка страстно обнимается и целуется с известным актером.

Видео, к слову, произвело на зрителей неизгладимое впечатление: ролик собрал множество реакций, а сам его автор, благодаря которому эта работа и стала достояние общественности, отметил, что Екатерина Климова раскрылась как великолепная драматическая актриса.

