Откровенное фото Климовой в постели попало в Сеть

Откровенное фото Климовой в постели попало в Сеть
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса побаловала подписчиков

Немало было сказано о красоте и привлекательности Екатерины Климовой. То ли дело в ее врожденной харизме, то ли в образе жизни и, может быть, проделываемых процедурах, однако мало кто может искренне поверить в то что женщине уже 45 лет, а является она матерью четырех детей.

Впрочем, свое привлекательность Екатерина осознает, поэтому регулярно делает своих подписчиков счастливее при помощи своих свежих фотографий. Вот и теперь откровенное фото Климовой в постели попало в Сеть стараниями самой же артистки.

На снимке, размещенном в личном блоге, Екатерина Климова при полном параде лежит на кровати и, кокетливо прикрывая рукой свое декольте, томно смотрит в камеру своими пронзающими насквозь глазами. Кадр со своей импровизированной фотосессии брюнетка подписала весьма забавно.

"Охраняю актерский вагончик "дорого"", – пошутила Климова.

Екатерина Климова. Фото: личный блог актрисы

К слову, это вполне мог быть вагончик Гоши Куценко, вместе с которым Екатерина Климова работает над одним из новых проектов. Накануне в ее личном блоге появился ролик, на котором брюнетка страстно обнимается и целуется с известным актером.

Видео, к слову, произвело на зрителей неизгладимое впечатление: ролик собрал множество реакций, а сам его автор, благодаря которому эта работа и стала достояние общественности, отметил, что Екатерина Климова раскрылась как великолепная драматическая актриса.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Смотрит влюбленными глазами": Бабкина вышла в свет с молодым фаворитом

Новый ухажер артистки обладает привлекательной внешностью

Шикарные пляжи и дешевая еда: названа главная альтернатива Турции и Египту

В этом году туристам из РФ распахнули двери еще несколько стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей