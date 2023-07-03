Отказываться не намерен: у Михалкова нашли особняки в Европе

Родные знаменитости до сих пор отдыхают за границей

Вопреки своей патриотической позиции и резкому отношению к Западу и его ценностям, Никита Михалков не собирается отказываться от заграничной недвижимости. Источники сообщают, что до сих пор его родственники активно посещают виллы режиссера в европейских странах. Бывал ли там сам артист в последнее время неизвестно.

У Михалкова есть шикарные поместья в Испании, Италии, а также Карловых Варах. Испанская вилла в Сан-Роке стоит около 4 млн евро. В ней расположены корт для тенниса, бассейн, патио и прочие блага. В Италии у режиссера собственная винодельня, а в Карловых Варах два отеля.

Часть недвижимости попала под санкции ЕС, однако это не помешало родным знаменитости там отдыхать. В Испании поместье, по слухам, оформлено на супругу Михалкова, поэтому формально ограничения на него не действуют, и мэтр при желании мог его продать.

Ранее Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах. По его словам, такие люди стране не нужны.