Ученые нашли способ выявлять рак груди на ранних стадиях

Для этого создали специальный гаджет

Злокачественная опухоль молочной железы является одним из самых распространенных видов рака. Это одно из самых опасных заболеваний среди женщин, поэтому ученые предпринимают все необходимые меры, чтобы обнаружить ее на ранних стадиях.

Недавно специалисты Массачусетского технологического института разработали специальный гаджет cUSBr-Patch, который с помощью ультразвука сканирует грудь под разными углами. Это увеличивает шансы на обнаружение даже самых маленьких новообразований, сообщает gazetametro.ru.

В будущем ученые хотят адаптировать нейросети для анализа снимков, полученных устройством, чтобы лучше отслеживать динамику болезни.