Медик раскрыла невероятную пользу черники для пожилых людей

Медик раскрыла невероятную пользу черники для пожилых людей
Sergey Petrov/www.globallookpress.com
И для зрения, и для мозга

Черника – полезный продукт, позитивно влияющий на работу мозга. Эта ягода еще и понижает артериальное давление, оказывая благотворное влияние на зрение, указала врач-терапевт Маргарита Королева.

Полезна эта ягода для людей пожилого возраста с накопившимися "поломками" в организме, источниками хронического воспаления и нарастания окислительного стресса.

"Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", – указала специалист.

Из-за благотворного воздействия можно вводить чернику в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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