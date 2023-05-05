Медик раскрыла невероятную пользу черники для пожилых людей

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Черника – полезный продукт, позитивно влияющий на работу мозга. Эта ягода еще и понижает артериальное давление, оказывая благотворное влияние на зрение, указала врач-терапевт Маргарита Королева.
Полезна эта ягода для людей пожилого возраста с накопившимися "поломками" в организме, источниками хронического воспаления и нарастания окислительного стресса.
"Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", – указала специалист.
Из-за благотворного воздействия можно вводить чернику в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.
С заявлением выступила глава МИД республики