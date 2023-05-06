Как снизить уровень холестерина: два действенных способа

Пить таблетки не обязательно

В большинстве случаев снизить уровень холестерина можно двумя простыми способами, без медикаментозного вмешательства. Врачи говорят, то помогает в этом два действенных способа: поменьше есть мяса и побольше уделять внимания физическим нагрузкам.

Идеальный распорядок дня начинается, как правило, с 10-минутной зарядки. Затем рекомендуется прогулка – пешая или велосипедная. Мясную продукцию лучше выбирать маложирную.