Как снизить уровень холестерина: два действенных способа

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В большинстве случаев снизить уровень холестерина можно двумя простыми способами, без медикаментозного вмешательства. Врачи говорят, то помогает в этом два действенных способа: поменьше есть мяса и побольше уделять внимания физическим нагрузкам.
Идеальный распорядок дня начинается, как правило, с 10-минутной зарядки. Затем рекомендуется прогулка – пешая или велосипедная. Мясную продукцию лучше выбирать маложирную.
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