Назван самый полезный шашлык

Отдавать предпочтение нужно легкоусвояемым продуктам

С майскими праздниками в нашей стране стартовал традиционный шашлычный сезон. Российские семьи все чаще выбираются на природу, где прекрасно проводят время, дышат свежим воздухом и развлекаются. Разумеется, такие выезды не обходятся без полюбившихся нашим гражданам шашлыков.



Однако жареное мясо – не самая полезная еда. Как подчеркнула диетолог Елена Соломатина, тяжелые и жирные продукты могут самым негативным образом сказываться на здоровье человека. Разумеется, это не значит, что от шашлыков нужно отказаться. Минимизировать негативные последствия такой трапезы можно за счет правильного выбора мяса.



Соломатина сообщила, что предпочтение нужно отдавать продуктам, который хорошо усваиваются. В этом вопросе рекордсменами являются кура, индейка или кролик. В них не так много соединительных тканей, мариновать такое мясо подолгу не нужно.



А если добавить к шашлычку брусничный или гранатовый соусы, процесс переваривания еще больше облегчится, что поможет организму справиться с тяжелой пищей.

