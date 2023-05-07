Какие продукты вызывают головную боль

Правильное питание защитит организм от многих недугов

Немало жителей нашей страны мучаются от регулярных головных болей. Часто на появление таких неприятных симптомов влияет погода, магнитные бури, состояние нервной системы и другие факторы. Однако, как оказалось, головную боль также могут вызывать некоторые продукты.



Любопытной информацией с общественностью поделилась известная врач-диетолог Елена Соломатина. Опытный эксперт рассказала, что употребление вредных продуктов самым негативным образом сказывается на состоянии организма, а также приводит к болям в голове.



В первую очередь, ухудшить мозговое кровообращение способны спиртные напитки и разные копчености. Употребление таких продуктов может усугубить ситуацию, если у человека уже есть проблемы со здоровьем.



Кроме того, головные боли могут вызывать вино, сыр и шоколад. Отказ от чрезмерного употребления перечисленных вкусностей поможет справиться с головной болью. Люди, столкнувшиеся с мигренью, хорошо знают, что в таком состоянии жить полноценной жизнью невозможно. Лучше перейти на правильное питание и всегда быть в тонусе.

