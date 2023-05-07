Какие продукты вызывают головную боль

Какие продукты вызывают головную боль
Фото: www.unsplash.com
Правильное питание защитит организм от многих недугов

Немало жителей нашей страны мучаются от регулярных головных болей. Часто на появление таких неприятных симптомов влияет погода, магнитные бури, состояние нервной системы и другие факторы. Однако, как оказалось, головную боль также могут вызывать некоторые продукты.

Любопытной информацией с общественностью поделилась известная врач-диетолог Елена Соломатина. Опытный эксперт рассказала, что употребление вредных продуктов самым негативным образом сказывается на состоянии организма, а также приводит к болям в голове.

В первую очередь, ухудшить мозговое кровообращение способны спиртные напитки и разные копчености. Употребление таких продуктов может усугубить ситуацию, если у человека уже есть проблемы со здоровьем.

Кроме того, головные боли могут вызывать вино, сыр и шоколад. Отказ от чрезмерного употребления перечисленных вкусностей поможет справиться с головной болью. Люди, столкнувшиеся с мигренью, хорошо знают, что в таком состоянии жить полноценной жизнью невозможно. Лучше перейти на правильное питание и всегда быть в тонусе.

Источник: Pravda.Ru ✓ Надежный источник
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