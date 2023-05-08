Какие сладости полезны для здоровья

Таких лакомств немало

Не всякое сладкое представляет исключительный вред для организма. Есть и полезные лакомства, указал врач общей практики Сергей Алендеев.

Главное – знать меру при употреблении сахара. Поэтому, если не увлекаться, зефир, пастила и халва вполне полезны для здоровья. В зефире, например, содержатся глюкоза, фосфор и кальций. Пастила же богата магнием, пектином и железом. Это лакомство делают на основе яблока, добавляя и другие фрукты с яблоками.

Наконец, немало витаминов содержится в халве.

"Чаще всего мы покупаем подсолнечную или арахисовую халву. В обеих присутствуют витамины А, В, Е, которые отвечают за память, зрение и работу сердца. Кроме них халва содержит арахисовое и подсолнечное масла, помогающие продлить молодость и улучшить состояние кожи", – указал медик.