Доктор Мясников предупредил россиян об опасности зелени

Доктор Мясников предупредил россиян об опасности зелени
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
продолжениеНазвана самая частая причина сухости во рту
Все хорошо то, что в меру

Телетерапевт Александр Мясников рассказал, чем опасна зелень в большом количестве. Научно доказана польза зелени – она снижает риски болезни Альцгеймера и иных болезней.

Полезнее всего для умственной деятельности кинза, обладающая противомикробной активностью. Она же считается природным антибиотиком. В целом же любая зелень содержит витамин К, являющийся аналогом лекарств, которые укрепляют костные ткани.

Однако именно зелень может стать причиной образования мочекаменной болезни. Ее же необходимо либо ограничить, либо совсем исключить из рациона, если вы принимаете препараты для разжижения крови. Особенно после коронавирусной инфекции, которая в мире, как известно, "закончилась".

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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