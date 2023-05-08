Названа самая частая причина сухости во рту

Названа самая частая причина сухости во рту
Frank May/www.globallookpress.com
О главном недуге поведал стоматолог

Cухость во рту – достаточно распространенный симптом, которому люди не придают внимание. Наиболее частые причины такого неприятного состояния – возрастные признаки, прием спиртного или такая вредная привычка, как курение. 

Однако причиной может являться и более серьезное заболевание. Британский стоматолог Азад Эйрумлу указывает, что зачастую дефицит слюны в слизистой появляется у человека, страдающего от диабета, ВИЧ, болезни Альцгеймера и синдрома Шегрена.

"Обычно сухость сопровождается ощущением липкости во рту, сухостью или болью в горле, а также затрудненным жеванием, глотанием и неприятным запахом изо рта. Если вы замечаете у себя такие постоянные симптомы, следует обратиться к врачу", – заявил медик.

Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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