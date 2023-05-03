Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Фото: www.unsplash.com
Сердце знаменитости не выдержало

Культурную сферу нашей страны потрясла новая трагедия. Накануне стало известно о смерти знаменитого российского артиста Михаила Бескоровайного. Жизнь любимца публики оборвалась на 66-м году. Такую информацию публикуют журналисты, ссылаясь на осведомленные источники.

По имеющимся данным, смерть настигла актера в ночь на 1 мая. Михаил скончался в своей московской квартире в Чертаново. По словам источника интернет-издания "Регнум", причиной кончины пожилого культурного деятеля стали серьезные проблемы с сердцем. Правоохранители уже устанавливают детали трагедии.

Широкому зрителю ныне покойная знаменитость известна по блистательным ролям в телесериалах "Моя прекрасная няня", "Кухня", "Марш Турецкого" и других. Также артист озвучивал многие зарубежные киноленты. Его голосом говорили герои фильмов "Матрица", "Отступники" и "Гарри Поттер". Уход Михаила Бескоровайного стал большим ударом для его родных и близких, а также многочисленных поклонников.

К слову, ранее также стало известно о смерти знаменитого российского спортивного журналиста Андрея Малосолова. Как пишет gazetametro.ru, выдающийся общественный деятель скончался в возрасте 50 лет.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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