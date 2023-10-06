"Сволочи какие": Дроздов резко отреагировал на слухи об обнаружении рака

Зоолога уже несколько раз успели похоронить

Телеведущий Николай Дроздов с крайним негативом отреагировал на новость об обнаружении онкологического новообразования у него в организме – ведущий отрицает информацию, которая появилась ранее.

Оказывается, Дроздов не находится ни в какой больнице, а сидит с супругой дома. И напомнил журналистам, что его уже много раз таким образом "хоронили".

"Сволочи какие, вот мерзавцы", – высказался Дроздов после слухов о раке предстательной железы, ранее "всплывшем" в новостях.

Как отмечает "Пятый канал", супруга телеведущего также опровергает информацию, указав, что "он рядом и все слава богу". При этом Татьяна Петровна обратилась к супругу в момент разговора со СМИ, который в тот момент находился рядом. Возмущенный зоолог попросил жену не отвечать на глупые вопросы.

Слухи опровергает и дочь телеведущего, передает телеканал "360".