"Сволочи какие": Дроздов резко отреагировал на слухи об обнаружении рака

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Телеведущий Николай Дроздов с крайним негативом отреагировал на новость об обнаружении онкологического новообразования у него в организме – ведущий отрицает информацию, которая появилась ранее.
Оказывается, Дроздов не находится ни в какой больнице, а сидит с супругой дома. И напомнил журналистам, что его уже много раз таким образом "хоронили".
"Сволочи какие, вот мерзавцы", – высказался Дроздов после слухов о раке предстательной железы, ранее "всплывшем" в новостях.
Как отмечает "Пятый канал", супруга телеведущего также опровергает информацию, указав, что "он рядом и все слава богу". При этом Татьяна Петровна обратилась к супругу в момент разговора со СМИ, который в тот момент находился рядом. Возмущенный зоолог попросил жену не отвечать на глупые вопросы.
Слухи опровергает и дочь телеведущего, передает телеканал "360".
На Западе считают, что "борьба проиграна"
Глава РФ ограничился только пословицей в адрес обвинителей