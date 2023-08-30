"Может быть летальный исход": состояние прооперированного Дроздова изменилось

Ведущий находится в больнице

Российский ведущий Николай Дроздов уже несколько дней находится в больнице под чутким наблюдением медиков. Недавно он перенес сложную операцию, которая проводилась без общего наркоза. При этом, как стало известно, 86-летний Николай Дроздов сам отказался от такого вида анестезии.



"В моем возрасте это опасно: может быть летальный исход", – признался сам ведущий.



Операция шла под обычными обезболивающими. Медики дали ведущему несколько таблеток, а потом сделали в процессе шесть уколов в прямую кишку, которые и помогли ему выдержать операцию. Операция шла недолго, но ведущий все равно все чувствовал.

Сейчас состояние ведущего уже изменилось, ему стало намного лучше по сравнению с поступлением в клинику. После операции Дроздову взяли все необходимые анализы для обследования. Если они будут плохие, о выписке придется на время забыть. Но ведущий настроен максимально позитивно.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что Николай Дроздов попал в больницу после множественных переломов ребер. Из-за воспалительных процессов внутренних органов у ведущего началось застойное явление.