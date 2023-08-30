"Может быть летальный исход": состояние прооперированного Дроздова изменилось

"Может быть летальный исход": состояние прооперированного Дроздова изменилось
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ведущий находится в больнице

Российский ведущий Николай Дроздов уже несколько дней находится в больнице под чутким наблюдением медиков. Недавно он перенес сложную операцию, которая проводилась без общего наркоза. При этом, как стало известно, 86-летний Николай Дроздов сам отказался от такого вида анестезии. 

"В моем возрасте это опасно: может быть летальный исход", – признался сам ведущий. 

Операция шла под обычными обезболивающими. Медики дали ведущему несколько таблеток, а потом сделали в процессе шесть уколов в прямую кишку, которые и помогли ему выдержать операцию. Операция шла недолго, но ведущий все равно все чувствовал. 

Сейчас состояние ведущего уже изменилось, ему стало намного лучше по сравнению с поступлением в клинику. После операции Дроздову взяли все необходимые анализы для обследования. Если они будут плохие, о выписке придется на время забыть. Но ведущий настроен максимально позитивно. 

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что Николай Дроздов попал в больницу после множественных переломов ребер.  Из-за воспалительных процессов внутренних органов у ведущего началось застойное явление. 

Источник: МК ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Такер Карлсон раскрыл причину ненависти США к России

Вашингтон с особой злобой смотрит на Москву

The Guardian: Зеленский вывел Байдена из себя на первой встрече

Белому дому начали читать лекцию о НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей