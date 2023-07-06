Говорит с трудом: что происходит с переломанным Дроздовым

Говорит с трудом: что происходит с переломанным Дроздовым
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любимец публики все еще мучается от последствий травмы

Казалось бы, прошло уже полгода с тех пор, как Николай Дроздов с восемью переломанными ребрами попал в больницу. Но увы, чем старше организм, тем больше времени ему нужно на реабилитацию.

В связи с этим Николай Николаевич проводит очень много времени дома и редко появляется на публике. По этой причине злоумышленники, ведь иначе их никак нельзя назвать, распускают слухи о том, что состояние любимца публики весьма тяжело.

Вот и на днях в Сети распространились слухи о том, что Николаю Дроздову сложно дышать, в связи с чем жизнь его находится в страшной опасности. К счастью, журналисты, которые захотели докопаться до правды, связались с телеведущим и попросили его опровергнуть бесчеловечные сплетни.

Как стало понятно из комментария звезды "В мире животных", переломанный Дроздов до сих пор не восстановился после рокового падения. Говорит он с трудом, ведь о себе дает знать поврежденное легкое: в нем из-за травмы начала скапливаться жидкость.

Врачи утверждают, что восстанавливаться Николай Дроздов может вплоть до года. Виноват и характер травмы, и почтенный возраст мэтра.

Хотя большую вину, разумеется, на себе несут коммунальщики, из-за которых лед во дворе так и не был убран. И остается лишь гадать, сколько же еще пенсионеров пострадало по причине такой преступной халатности и которые не могут, как Николай Дроздов, публично рассказать о случившемся.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Дешевле Турции и лучше: россиянам подсказали пять стран для отпуска

Цены на турецких курортах взлетели

"Дана команда": Джигурда оказался в психушке после решения властей

Артисту пришлось смириться со своей судьбой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей