Говорит с трудом: что происходит с переломанным Дроздовым

Любимец публики все еще мучается от последствий травмы

Казалось бы, прошло уже полгода с тех пор, как Николай Дроздов с восемью переломанными ребрами попал в больницу. Но увы, чем старше организм, тем больше времени ему нужно на реабилитацию.

В связи с этим Николай Николаевич проводит очень много времени дома и редко появляется на публике. По этой причине злоумышленники, ведь иначе их никак нельзя назвать, распускают слухи о том, что состояние любимца публики весьма тяжело.

Вот и на днях в Сети распространились слухи о том, что Николаю Дроздову сложно дышать, в связи с чем жизнь его находится в страшной опасности. К счастью, журналисты, которые захотели докопаться до правды, связались с телеведущим и попросили его опровергнуть бесчеловечные сплетни.

Как стало понятно из комментария звезды "В мире животных", переломанный Дроздов до сих пор не восстановился после рокового падения. Говорит он с трудом, ведь о себе дает знать поврежденное легкое: в нем из-за травмы начала скапливаться жидкость.



Врачи утверждают, что восстанавливаться Николай Дроздов может вплоть до года. Виноват и характер травмы, и почтенный возраст мэтра.

Хотя большую вину, разумеется, на себе несут коммунальщики, из-за которых лед во дворе так и не был убран. И остается лишь гадать, сколько же еще пенсионеров пострадало по причине такой преступной халатности и которые не могут, как Николай Дроздов, публично рассказать о случившемся.

