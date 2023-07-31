Костыли и переломанная конечность: что случилось с Седоковой - видео

Костыли и переломанная конечность: что случилось с Седоковой - видео
Анна Седокова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда вышла на связь с поклонниками после происшествия

Уже не один месяц общественность обсуждает происходящее в жизни Анны Седоковой. Все началось с того, что певица удивила публику громким скандалом с мужем Янисом Тиммой. Супруги две недели выясняли отношения на глазах у поклонников и едва ли не развелись. К счастью, этот непростой период завершился благополучно. Паре удалось помириться и избежать расставания. Но теперь в жизни артистки случился новый неожиданный поворот.

На днях Анна Седокова получила серьезную травму. Знаменитость упала с лестницы, когда готовилась к выходу на сцену, и была вынуждена выступать с болью в ноге. Поначалу звезда думала, что отделалась простым ушибом. Но через несколько дней стало понятно, что все куда серьезнее. Оказалось, что у нее в двух местах треснула кость.

Пару дней назад певица рассказала, что теперь ей предстоит три недели передвигаться на костылях и носить специальный фиксирующий сапог. А сегодня Седокова поделилась, как выглядит после падения с лестницы. Экс-участница группы "ВИА Гра" предстала перед подписчиками в своем блоге с переломанной конечностью и на костылях.

На ролике, опубликованном в соцсетях, певица с трудом передвигается, едва не спотыкаясь на скользком полу. Очевидно, привыкнуть к своему временному положению звезде нелегко. Тем не менее Анна старается не падать духом. Она не только продолжает работать, но и не теряет самоиронии.

 

Сначала Седокова поделилась кадрами из студии звукозаписи. А затем певица опубликовала фото, сделанное, судя по всему, в больнице. На снимок попали ноги одного из пациентов, который тоже передвигался на костылях. "Мои коллеги по счастью тоже все тут. Сейчас как затанцуем", – пошутила Анна.

Ранее "Утро.ру" писало, что Анна Седокова потрясла шикарными бедрами в бассейне. Звезда опубликовала в Сети довольно пикантный ролик, поздравив мужа с днем рождения.

Фоторепортаж
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Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Валентина Серова. Кадр из фильм &#34;Кремлевские куранты&#34; (1970)
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