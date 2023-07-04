Седокова потрясла шикарными бедрами в бассейне: видео утекло в Сеть

Красотка решила весьма оригинально поздравить мужа с днем рождения

Анна Седокова, поклонники которой буквально только что успокоились после ее ссоры с мужем, вновь обрели повод понервничать. А все по причине того, как именно певица поздравила своего мужа с 31-летием.

В личный блог она выложила несколько роликов. На первом из них пара предается страсти в бассейне: женщина, поднявшись над водой благодаря сильным рукам мужа-спортсмена, успела похвастаться своими прелестями, а затем вжала свое тело в лицо мужчины.

На втором, как раз и ставшим самым загадочным, Анна Седокова и Янис Тимма оказались на вечеринке. Там шатенка, установив телефон так, чтобы они с супругом попали в кадр, складывала сердечки из рук, а также сопроводила ролик подписью, которую сложно трактовать иначе как объявление о грядущем пополнении.



"Нам двоим повезло, вернее троим", – намекнула Седокова, как посчитали некоторые, на свою беременность.

Ну а после, уже из дома, певица разместила последний ролик. На нем Янис Тимма прыгает на кровати едва не касаясь головой потолка, а затем резко падает на кровать, ударяется о твердый матрас и с криком боли вжимается в подушку. За кадром тем временем звучит смех Анны Седоковой.

