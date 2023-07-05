У звезды советского кино развивается необратимый процесс

Советская и российская актриса Светлана Светличная находится в плачевном состоянии. Из-за развивающейся деменции актрису приходится буквально заново учить жить. Так как эта болезнь неизлечима и только прогрессирует, будущее у семьи Светличной весьма печально. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что ждет семью артистки, если не следовать рекомендациям медиков.

Недавно в СМИ появилась новость о том, что Светлана Светличная якобы становится агрессивной и неуправляемой и даже набросилась на медперсонал в больнице. Близкие актрисы не подтверждали эту информацию, но сын Светличной ранее и сам обвинял мать в отвратительном поведении.

По словам терапевта, жить дальше Светлане Светличной можно будет только на таблетках. Если не применять медикаментозную терапию, поддерживать адекватное поведение актрисы будет невозможно. Однако одними таблетками делу не поможешь. Звезде "Бриллиантовой руки" нужна ласка и забота. Только так получится снять агрессию у Светланы Светличной.

"Деменция – это возрастные нарушения. Нужно научить человека принимать любовь и ласку, убирать агрессию", – отметила медик.

Напомним, год назад в Сети вспыхнул скандал из-за внезапного исчезновения Светланы Светличной и появления в эфире программы Андрея Малахова. Тогда она объяснила это тем, что хочет привлечь внимание к проблемам в семье.