Стало хуже: после перелома ребер Дроздов загремел в больницу

Ученый до сих пор не оправился от жуткой травмы

СМИ сообщают о госпитализации Николая Дроздова. Знаменитого доктора биологических наук доставили в столичное медучреждение из-за воспалительных процессов внутренних органов, которые спровоцировали застойное явление. Стало быть, звезде экрана стало хуже.

Пока врачи оказывают Дроздову помощь, общественность вспоминает о травме, которую телеведущий получил в начале года. Тогда ученый, выходя из машины, поскользнулся на льду и сломал восемь ребер. Вскоре стало известно о поврежденном легком у Николая Николаевича.

Восстановительный процесс хоть и не был быстрым, Дроздов не отчаивался и говорил журналистам, что ему становится все лучше и лучше. Многие эксперты в области медицины тем временем не давали оптимистичных прогнозов и напоминали о почтенном возрасте телеведущего. Дескать, выздороветь полностью 86-летнему ученому вряд ли удастся. Но были среди специалистов те, кто верил в возвращение мужчины в прежнее состояние.

Тем не менее, россияне продолжают молиться за здоровье Николая Дроздова и верить в лучшее. Как говорят, надежда умирает последней. Наверняка скоро появятся более подробные данные о госпитализации экс-ведущего передачи "В мире животных".