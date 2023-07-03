Врачи сделали прогноз о состоянии Дроздова

Ученому предстоит долгая реабилитация

Телеведущий Николай Дроздов пожаловался, что после перелома ребер его состояние оставляет желать лучшего – дышать получается с трудом, как и говорить. Одна сломанная кость пробила ему легкое, поэтому воспаление в органе сохраняется до сих пор. Из-за возраста реабилитация затягивается.

Однако врачи утверждают, что восстановиться после случившегося Дроздов сможет, но потребуются определенные вспомогательные процедуры. Хотя травма и правда оказалась серьезной.

"В прежнее состояние он вернется, безусловно", – отметил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Пятым каналом".

Он допустил, что у телеведущего могли возникнуть проблемы с костным новообразованием, которые и вызывают неприятные ощущения. Однако их получится исправить.