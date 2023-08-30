"Отклонения и уколы": что происходит с Николаем Дроздовым

"Отклонения и уколы": что происходит с Николаем Дроздовым
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раскрыты подробности состояния ученого

Бессменный ведущий программы "В мире животных" последнее время все чаще и чаще сталкивается с проблемами, связанными со здоровьем. В январе этого года Николай Дроздов попал в больницу с перелом ребер. Данное несчастье повлекло за собой и другие последствия.

Врачи считают, что восстановление ведущего может проходит вплоть до года. Из-за травмы ребер, в его легком начала скапливаться жидкость.

На днях стало известно, что телеведущий проходил плановое обследование организма. Результаты анализа крови насторожили общественность. Показатели отметили повышение общего холестерина и ПСА (простатический специфический антиген). Это может означать, что в организме происходит как воспалительный процесс, так и возможны развития онкологических заболеваний.

Однако близкий друг семьи успел успокоить поклонников Николая Дроздова. Он убежден, что у телеведущего нет серьезных отклонений, соответственно, и нет причин для сильных переживаний.

"Госпитализацию по основному заболеванию совместили с проверкой, дополнительной диагностикой из-за отклонений в некоторых анализах. Говорят, что все обошлось, сделали нужные уколы", – поделился товарищ ученого.  

Раннее "Утро.ру" сообщило о проблемах с речью у Николая Дроздова

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Папу Римского записали в российские пропагандисты

Киевский режим не прекращает изощряться

Опасения подтвердились: в Москве нашлась пропавшая фигуристка Алина Горбачева

Возможно, девочку преследовал сталкер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей