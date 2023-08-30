"Отклонения и уколы": что происходит с Николаем Дроздовым

Раскрыты подробности состояния ученого

Бессменный ведущий программы "В мире животных" последнее время все чаще и чаще сталкивается с проблемами, связанными со здоровьем. В январе этого года Николай Дроздов попал в больницу с перелом ребер. Данное несчастье повлекло за собой и другие последствия.



Врачи считают, что восстановление ведущего может проходит вплоть до года. Из-за травмы ребер, в его легком начала скапливаться жидкость.



На днях стало известно, что телеведущий проходил плановое обследование организма. Результаты анализа крови насторожили общественность. Показатели отметили повышение общего холестерина и ПСА (простатический специфический антиген). Это может означать, что в организме происходит как воспалительный процесс, так и возможны развития онкологических заболеваний.



Однако близкий друг семьи успел успокоить поклонников Николая Дроздова. Он убежден, что у телеведущего нет серьезных отклонений, соответственно, и нет причин для сильных переживаний.

"Госпитализацию по основному заболеванию совместили с проверкой, дополнительной диагностикой из-за отклонений в некоторых анализах. Говорят, что все обошлось, сделали нужные уколы", – поделился товарищ ученого.

Раннее "Утро.ру" сообщило о проблемах с речью у Николая Дроздова

