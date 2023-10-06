У тяжелобольного Дроздова обнаружили рак - СМИ

У тяжелобольного Дроздова обнаружили рак - СМИ
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Медики пытаются понять, как назначить химиотерапию телеведущему, у которого серьезные проблемы с сердцем

Медики обнаружили у легендарного телеведущего, автора программы "В мире животных" Николая Дроздова злокачественную опухоль, о чем стало известно сегодня, 6 октября.

По некоторым данным, состояние Дроздова за последнее время сильно пошатнулось. Зоолог обращался к медикам из столичной клиники с жалобами на постоянные боли.

Проведенная диагностика показала образование предстательной железы. А в ходе биопсии оно было подтверждено.

Специалисты намерены назначить Николаю Николаевичу курс химиотерапии, однако все осложнено проблемами с сердцем – у телеведущего гипертоническая болезнь. Сам телеведущий находится дома, пару с утра атакуют бесперебойными звонками – а сами они собираются на отдых.

А вот супруга Дроздова утверждает, что "ничего такого" у мужа нет.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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