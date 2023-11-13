Раскрыт секрет долголетия Николая Дроздова: четыре простых правила от зоолога

Ведущий передачи "В мире животных" - долгожитель, и вот почему

В этом году 86-летний Николай Дроздов продемонстрировал стойкость и силу духа. Знаменитый телеведущий перенес тяжелейшую травму – он упал и сломал восемь ребер. До сих пор зоолог справляется с ее последствиями. Поклонники верят, что ученый сможет окончательно выздороветь, ведь он ведет здоровый образ жизни.

Николай Николаевич соблюдает несколько правил, чтобы чувствовать себя на все 100%. Во-первых, Дроздов соблюдает режим. Он засыпает до 12 часов ночи и просыпается в шесть утра. Во-вторых, ведущий "В мире животных" начинает свой день с нескольких глотков соленой воды и порции овсяной каши с черносливом и курагой.

В-третьих, зоолог не употребляет мясо, придерживается сыроедения. Правда, некоторые врачи говорят: в том числе поэтому Дроздов сломал себе ребра. Мол, отказ от животного белка негативно сказался на минеральной плотности костной ткани. Но Николая Николаевича все еще есть за что похвалить. Телеведущий не употребляет алкоголь, и это – в-четвертых.

Стоит понимать, что правила довольно индивидуальны. Поэтому необходима консультация с врачами перед принятием решения об отказе от той или иной пищи.

О том, что сейчас происходит с Николаем Дроздовым, писало "Утро.ру".