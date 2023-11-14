Елена Малышева посмеялась над пострадавшими от ковида россиянами

Елена Малышева посмеялась над пострадавшими от ковида россиянами
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
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Телеведущая жестко подколола тех, кто жалуется на последствия "короны"

Врач и телеведущая Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово" сыронизировала над людьми, связывающими коронавирус с любыми известными болезнями. По ее мнению, сегодня стало модным сваливать на ковид все, что угодно – от пропавшего запаха до беременности, наступившей из-за игнора презервативов. И даже если заболевший человек никогда не заражался коронавирусом, все равно в его хвори будет обвинен ковид, отмечает URA.ru.

"Везде ковид. Это уже смешно", – насмехалась Малышева в эфире передачи.

Впрочем, отрицать влияние коронавируса на здоровье после пандемии не станет никто. И пропавшее обоняние – не самые страшные последствия перенесенной инфекции. А между тем на правительственном часе в Совфеде главный санврач России Анна Попова объявила о начале новой волны ковида и сообщила, что вдвое возросло количество заразившихся вирусом за последний месяц.

Причинами, по мнению Поповой, можно считать праздники, каникулы и процессы миграции. Треть общего числа зараженных пришлась на Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье. Глава Роспотребнадзора в том числе напомнила о необходимости сезонной вакцинации от гриппа.

Ранее мы писали, что после конфликта с Еленой Малышевой с телеэкранов пропал ведущий Геннадий Малахов.

Источник: Программа "Жить здорово" ✓ Надежный источник
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