Елена Малышева посмеялась над пострадавшими от ковида россиянами

Телеведущая жестко подколола тех, кто жалуется на последствия "короны"

Врач и телеведущая Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово" сыронизировала над людьми, связывающими коронавирус с любыми известными болезнями. По ее мнению, сегодня стало модным сваливать на ковид все, что угодно – от пропавшего запаха до беременности, наступившей из-за игнора презервативов. И даже если заболевший человек никогда не заражался коронавирусом, все равно в его хвори будет обвинен ковид, отмечает URA.ru.



"Везде ковид. Это уже смешно", – насмехалась Малышева в эфире передачи.



Впрочем, отрицать влияние коронавируса на здоровье после пандемии не станет никто. И пропавшее обоняние – не самые страшные последствия перенесенной инфекции. А между тем на правительственном часе в Совфеде главный санврач России Анна Попова объявила о начале новой волны ковида и сообщила, что вдвое возросло количество заразившихся вирусом за последний месяц.

Причинами, по мнению Поповой, можно считать праздники, каникулы и процессы миграции. Треть общего числа зараженных пришлась на Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье. Глава Роспотребнадзора в том числе напомнила о необходимости сезонной вакцинации от гриппа.

Ранее мы писали, что после конфликта с Еленой Малышевой с телеэкранов пропал ведущий Геннадий Малахов.



