Срочно выбросьте эту вещь из своей ванной: Малышева предостерегла россиян

Срочно выбросьте эту вещь из своей ванной: Малышева предостерегла россиян
Елена Малышева. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ведущая программы "Жить здорово!" посоветовала избавиться от одного предмета в ванной комнате

Многие люди воспринимают ванную комнату как личный уголок спокойствия. Зачастую только там каждый человек может побыть наедине с собой, не рискуя быть кем-нибудь потревоженным. Но, как оказалось, практически у всех в этой комнате можно найти источник опасности, о котором большинство даже не подозревает.

Устранить угрозу, которая таит в себе ванная комната, не поможет даже тщательная уборка. Предмет, который может нанести серьезный вред, хозяева дома не только покупают сами, но и регулярно используют. Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала, что именно не стоит хранить у себя дома.

По словам врача, опасным может стать обычный освежитель воздуха. Малышева предостерегла россиян, объяснив, почему эта простая вещь и привычная для многих вещь не так уж безобидна. Как заявила звезда "Жить здорово!", было проведено исследование, установившее, что некоторые компоненты в составе этого средства могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому лучшим решением будет выбросить эту вещь из своей ванной.

"Надо читать мелкий шрифт и смотреть, есть ли в составе лимонел, опасный для астматиков. А также бензол – токсическое вещество, которое провоцирует приступы удушья", – предупредила Елена Малышева.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Малышева рассказала о самом полезном виде шоколада.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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