Какая гречка является самой полезной: найдется у каждого дома

Диетолог рассказала, на что делать упор при правильном питании

Наиболее полезная крупа для россиян – гречка, богатая витаминами минеральными веществами и аминокислотами. Более того, пищевые волокна в ее составе укрепляют иммунитет и способствуют улучшению продуктивных функций кишечника, указала врач-диетолог Маргарита Королева.

Как указала специалист, все зерновые продукты в принципе представляют польщу для организма из-за обилия полезных микроэлементов и пищевых волокон.

Однако, подчеркивает специалист, питанию необходимо разнообразие. Необходимо также учитывать непереносимость отдельных зерновых для каждого человека, пишет "Общественная служба новостей".

В перечень полезных круп Королева включила также киноа из-за обилия аминокислот и амарант. Диетолог рекомендует покупать лишь цельнозерновые, нерафинированные продукты, которые подвергались минимальной обработке, отмечает RT.