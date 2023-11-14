Чем грозит прием антибиотиков

Медикаменты можно пить только под наблюдением врача

Как известно, в нашей стране очень популярно самолечение. Люди часто считают, что лучше докторов знают, как вылечиться, либо же просто им лень сходить на прием к врачу. При этом бесконтрольное употребление антибиотиков может привести к серьезным последствиям.



Все дело в том, что бактерии и вирусы приспосабливаются к таблеткам, которые часто употребляет человек. В конце концов, они становятся бесполезными.



Кроме того, самостоятельное назначение себе таких сильных препаратов, как антибиотики, может негативно сказаться на отдельных органах или всем организме человека. От самолечения россиян предостерегла врач-терапевт Валерия Шевко, передает интернет-издание "Петроград".

