Миллионы людей в России страдают этой болезнью и даже не догадываются

Просто у большинства недуг еще не диагностирован, считает медик

Эндокринолог Илья Барсуков указал, что в России миллионы россиян страдают от диабета. Официальная статистика гласит, что в стране порядка 5 млн человек имеют диабет 2 типа. В действительности, уверен специалист, их примерно в два раза больше.

У многих людей даже при исследованиях в поликлиниках выявляется зашкаливающий уровень крови. Речь идет о преддиабетном состоянии.

"Это 17% обследованных! И у 7 процентов уже был недиагностированный диабет, о котором они не догадывались. Эти данные потом подтвердили и другие исследования. Так что можно смело утверждать, что в России не менее 9 миллионов человек с диабетом, просто каждый второй не знает о своем заболевании", – считает специалист.



Проблема и главное коварство диабета – в отсутствии признаков проявления длительное время. До первых признаков может пройти до двенадцати лет. Основные факторы риска – лишний вес, возраст, гиподинамия, наследственность, гипертония.

"До 80% случаев предиабета можно развернуть вспять, не допуская развитие сахарного диабета 2 типа", – указал Барсуков.