Почему нельзя есть три раза в день

Давнее правило безнадежно устарело

Наверно в нашей стране нет человека, которому бы не твердили с детства, как важно есть три раза в день. Залогом здоровой жизни считалось полноценное питание, состоящее из завтрака, обеда и ужина. Однако опытный зарубежный диетолог Кайл Кроули заявил, что такой подход к организации ежедневного рациона давно устарел.



Специалист подчеркнул, что система питания должна разрабатываться для каждого человека индивидуально. Все зависит от того, насколько активный образ жизни он ведет. Например, офисному сотруднику следует питаться часто, но легкоусвояемыми блюдами. Это позволит компенсировать сидячий образ жизни и разгонит метаболизм. Всего нужно есть пять-шесть раз в день. Но блюда обязательно должны быть легкими.



Людям, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, подойдет трехразовое питание с сытными, достаточно калорийными блюдами. При этом обязательно включать в рацион продукты, богатые клетчаткой и белками. Также важно помнить, что последний прием пищи должен быть за несколько часов до отхода ко сну.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какой продукт помогает нормализовать работу кишечника.

