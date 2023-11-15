Какой фрукт является природным инсулином

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Каждый знает, что продукты питания – главная база, от которой зависит, каким будет здоровье и качество жизни человека. Очень важно питаться разнообразно и включать в ежедневный рацион овощи и фрукты. Оказывается, даже есть натуральные сладости, которые обладают определенными лечебными свойствами.
Например, популярный и сочный фрукт гранат является природным инсулином. Это натуральное лакомство – один из небольшого числа фруктов, разрешенных при заболевании преддиабетом и диабетом.
Как сообщили медицинские эксперты, сок красного фрукта помогает снизить временное повышение уровня глюкозы в крови. Кроме того, в гранате содержится огромное количество полезных микроэлементов и витаминов. Регулярное употребление гранатового сока помогает повысить иммунитет и делает организм устойчивым перед многими заболеваниями.
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