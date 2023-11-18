Защита от главной болезни в старости: вот почему нужно гулять на свежем воздухе

Ходить по природе нужно много и долго

Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников заявил, что регулярные прогулки на свежем воздухе (в особенности – за пределами городской черты) служат отличным средством защиты от деменции.

Специалист сослался в качестве подтверждения на одно из научных исследований, в котором ученые оценивали эффективность разных видов активностей для предотвращения этого заболевания головного мозга.

"Именно ходьба на природе официально рекомендуется для предотвращения деменции", – высказался Мясников.

Теледоктор указал, что во время прогулок по свежему воздуху у людей "работает созерцание". Фактически человек наблюдает за меняющейся картинкой. И в это время зрительная работа поддерживает мозговую активность.

А ранее медик рассказывал, с чего начинается болезнь Альцгеймера. Как правило, родственники начинают жаловаться на изменения в поведении человека.

