Защита от главной болезни в старости: вот почему нужно гулять на свежем воздухе

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Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников заявил, что регулярные прогулки на свежем воздухе (в особенности – за пределами городской черты) служат отличным средством защиты от деменции.
Специалист сослался в качестве подтверждения на одно из научных исследований, в котором ученые оценивали эффективность разных видов активностей для предотвращения этого заболевания головного мозга.
"Именно ходьба на природе официально рекомендуется для предотвращения деменции", – высказался Мясников.
Теледоктор указал, что во время прогулок по свежему воздуху у людей "работает созерцание". Фактически человек наблюдает за меняющейся картинкой. И в это время зрительная работа поддерживает мозговую активность.
А ранее медик рассказывал, с чего начинается болезнь Альцгеймера. Как правило, родственники начинают жаловаться на изменения в поведении человека.
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