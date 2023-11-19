Названы самые опасные для кишечника продукты

Названы самые опасные для кишечника продукты
Фото: www.unsplash.com
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Очень важно следить за содержанием тарелки

Каждому человеку известно, что питание оказывает колоссальное влияние на то, какой долгой и счастливой будет жизнь. К сожалению, сегодня большую популярность получили блюда, которые сильно бьют по здоровью. Часто причина кроется в том, что человек за счет еды пытается быстро получить удовольствие. Однако такой подход чреват.

Известный российский врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, какие продукты могут привести к онкологическим заболеваниям кишечника. В первую очередь, нужно максимально снизить употребление жареных, жирных и копченых блюд.

Дело в том, что процесс переваривания таких блюд – не самая простая задача. Жирная, тяжелая пища плохо усваивается и негативным образом влияет на различные системы организма, в частности, сильно страдает кишечник. Злоупотребление такими продуктами может привести к раковым заболеваниям.

Черемушкин добавил, что для поддержания организма в норме важно в больших количествах употреблять овощи и фрукты, которые богаты клетчаткой. Она помогает желудочно-кишечному тракту переваривать пищу и оставаться здоровым.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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