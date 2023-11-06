Какой продукт заставляет кишечник работать

Какой продукт заставляет кишечник работать
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Питание – залог здоровья

Российские хозяйки очень внимательно следят за тем, что появляется в тарелках их родных. Как известно, именно питание является базой для укрепления организма и обеспечения долгих лет здоровой и счастливой жизни. Немаловажна в этом вопросе работа кишечника. Один популярный продукт помогает этому органу функционировать без перебоев.

Как рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, на процесс пищеварения благотворно влияет регулярное употребление острого перца. Дело в том, что в этом продукте содержится капсаицин и большое количество клетчатки. Эти элементы необходимы для быстрого усваивания пищи и нормального пищеварения.

Эксперт советует добавлять острый перчик при приготовлении любимых блюд. Разумеется, речь идет об умеренном использовании жгучего ингредиента. При этом нужно помнить, что такой продукт подходит не всем. Если у человека есть непереносимость острых ингредиентов, можно обратить внимание на квашеную капусту.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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